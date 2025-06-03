عاجل- القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ.

تهنئة رسمية من وزير الدفاع للرئيس السيسي

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر في نص البرقية، أن عيد الأضحى يمثل مناسبة إيمانية عظيمة تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في نص التهنئة: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم، بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو مستقبل أفضل."

تعهد بحماية الوطن وأمنه القومي

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الجيش المصري برجاله وتضحياته سيظل درعًا قويًا لمصر، يحمي أمنها القومي ويصون كرامتها وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى التزام القوات المسلحة الدائم بالدفاع عن المصالح العليا للدولة بكل شرف وفداء.

وأضاف صقر: "القوات المسلحة بعطاء رجالها وتضحياتهم ستظل دائمًا قوية منيعة، حامية لأمن مصر القومي أرضًا وشعبًا، ودرعًا قادرًا على دحر العدوان، وصون أمن الوطن وسلامته وكرامته."

تهنئة من رئيس الأركان للرئيس والقوات المسلحة

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار والتقدم لمصر وشعبها.

توجيه بتهنئة كافة أفراد القوات المسلحة

وفي السياق ذاته، أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر توجيهًا بتهنئة جميع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة المشاركين ضمن بعثات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالمؤسسة العسكرية، بمناسبة عيد الأضحى.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة توجيهًا مماثلًا للتهنئة، شمل كافة أفراد القوات المسلحة في مختلف المواقع والتخصصات.