الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت وزارة التعليم السعودية الطلاب حول موعد اختبارات منتصف الترم الثالث 2025 من خلال مختلف حساباتها المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك حسابها الرسمي المتوفر على شبكة الإنترنت والذين يمكن لكافة المواطنين من داخل وخارج السعودية الدخول إليهم والتعرف على آخر الأخبار والمستجدات التي يتم التصريح بشأنها من قبل الحكومة السعودية وقد قامت بالتصريح عن هذا الأمر لكي يستعد الطلاب للاختبارات القادمة سواء عبر وضع خطط دراسية لمذاكرة واستذكار الدروس في مختلف المواد الدراسية وإليكم التفاصيل خلال السطور التالية.

اختبارات نص الترم قربت.. موعد اختبارات منتصف الترم الثالث 2025 رسمي ومحدد

أكدت وزارة التعليم السعودية بأن موعد اختبارات منتصف الترم الثالث 2025 بالنسبة للمرحلة الثانوية الشفوية بدأت بالفعل في يوم 25 من شهر مايو 2025 ميلاديًا وستظل مستمرة حتى يوم 27 من شهر ذو القعدة 1446هـ بينما ستنطلق الامتحانات التحريرية في 15 من شهر يونيو 2025 على أن يحين موعد اختبارات الدور الثاني في يوم 23 من شهر يونيو 2025 ونريد التنويه بان هذه المواعيد سيتم تطبيقها على كافة المدارس في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ولكنها منحت المدارس المرونة الكاملة في تجهيز وإعداد الجداول الزمنية بناءً على احتياجات كل مرحلة من المراحل مما يساهم في تنظيم وترتيب عملية التقييم النهائي بسهولة وسلاسة وبجودة وكفاءة عالية.

إجازة عيد الأضحى 1446هـ في السعودية

تعتبر إجازة عيد الأضحى 1446هـ من أكثر الإجازات المرتقبة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية حيث ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس القادم الذي يوافق 5 من شهر يونيو 1446هـ الموافق هجريًا 9 من شهر ذو الحجة حتى يوم الثلاثاء الذي يوافق 10 من شهر يونيو 2025 على أن يتم العودة إلى العمل والدراسة في يوم الأربعاء في جميع الجهات والهيئات الحكومية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.