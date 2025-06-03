الرياض - كتبت رنا صلاح - زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة للمواطنين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يحل يوم الجمعة المقبلة الـ 6 من شهر يونيو الجاري، حيث أعلنت عن استمرار ضخ كميات ضخمة من اللحوم المجمدة والطازجة بأنواعها المختلفة في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق خلال الموسم العيد.

قبل عيد الأضحى 2025.. التموين تكشف عن مفاجأة سارة للمواطنين (تفاصيل)

وأوضحت وزارة التموين، أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية،من خلال توفير أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية يونيو 2025 بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.

عرض اللحوم على بطاقة التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة شراء اللحوم باستخدام رصيد نقاط الخبز على بطاقات التموين، وذلك ضمن مقررات شهر يونيو 2025 الجاري، حيث تعمل منظومة نقاط الخبز على تحويل الفرق بين استهلاك المواطن من الخبز المدعم والمخصص له على مدار الشهر إلى رصيد يمكن استخدامه لشراء سلع حرة من منافذ التموين، مثل الزيت، الأرز، السكر، والآن اللحوم المجمدة والطازجة.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنها توفر السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة مثل شركات النيل والأهرام والمصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للوزارة، وذلك على النحو التالي:

اللحوم المجمدة (هندي أو برازيلي): 210 جنيهات للكيلو.

اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الجاموسي الطازجة: 260 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن البلدي: 400 جنيه للكيلو.

اللحم الضأن المجمد: 390 جنيهًا للكيلو.

اللحم البتلو المجمد بالعظم: 190 جنيهًا للكيلو.

الدواجن المجمدة: 110 جنيهات للكيلو.

الكبدة المجمدة: 120 جنيهًا للكيلو.

خطة موسعة لتأمين اللحوم في عيد الأضحى

في نفس السياق، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، وذلك من خلال الإجراءات التالية: