الرياض - كتبت رنا صلاح - تتألف الأرض من عدة طبقات متراكبة بشكل عمودي، تتنوع ما بين الصخور والأتربة والمعادن والمواد المنصهرة حتى نصل إلى قلب الأرض. تُعرف الطبقة العلوية التي نعيش عليها باسم القشرة القارية أو الرصيف القاري، وهي عبارة عن غطاء صخري يشكل اليابسة وبعض المناطق المغمورة جزئياً بالمياه. هذه الطبقة هي التي تحتضن مظاهر الحياة المختلفة وتشكل الأرض الصلبة التي نبني عليها مساكننا ونمارس أنشطتنا اليومية. أما أسفل هذه الطبقة، فتوجد تراكيب ضخمة تُدعى الصفائح التكتونية، والتي تعد بمنزلة ألواح صخرية ضخمة تشكل قاعدة القشرة الأرضية وتفتقد إلى الاستقرار الكامل، فهي في حركة مستمرة، قد تبتعد عن بعضها، أو تصطدم، أو تنزلق واحدة بجوار الأخرى على امتداد الحدود التي تفصل بينها.

عاجل .. الزلازل تنتج عن حركة الصفائح التكتونية وتحدث بسبب تصادم أو انزلاق القشرة الأرضية

يبلغ عدد الصفائح التكتونية الرئيسية التي يتكون منها سطح الأرض حوالي خمسة عشر صفيحة، وتتنوع مساحاتها؛ إذ تشمل بعض الصفائح مناطق قارية، بينما يضم بعضها الآخر أجزاء من المحيطات. وتظل هذه الصفائح في حركة دائمة، إما متباعدة أو متقاربة أو تتحرك بشكل جانبي، ما يؤدي إلى تلامسها أو ارتطامها أو انزلاقها بمحاذاة بعضها البعض عند ما يُعرف بالصدوع. هذا الاحتكاك المتواصل يُولد طاقة هائلة مختزنة في الصخور، وعندما تتجاوز هذه الطاقة حدود احتمال الصخور المحيطة، تتحرر على هيئة موجات زلزالية، وهي ما نشعر به باعتبارها زلازل. وتعتمد شدة الزلزال وأثره على مقدار الطاقة المنبعثة وعلى طبيعة التصادم بين الصفائح، وقد يتسبب الزلزال في دمار واسع ومآس بشرية مدمرة تصل في بعض الأحيان إلى اجتثاث مدن بل وأقاليم كاملة.

على مدار العصور، تشكلت في الأرض ثلاثة أحزمة زلزالية رئيسية. أولها حزام “النار”، الذي يمتد لأكثر من أربعين ألف كيلومتر، من تشيلي في أمريكا الجنوبية، مروراً بالساحل الغربي للولايات المتحدة، إلى الأجزاء الجنوبية من ألاسكا، ثم يشمل اليابان والفلبين وغينيا الجديدة ونيوزيلندا. يشتهر هذا الحزام بشكل قوس يشبه حدوة الحصان، ومن هنا جاء اسمه “حزام النار” لانه يحتوي على أكثر من 450 بركاناً وينتج عنه حوالي 80% من أشد زلازل العالم عنفاً، من أبرزها زلزال تشيلي الكبير عام 1960.

الحزام الثاني هو الحزام الألبي، ويمتد عبر مسافة تتجاوز 15 ألف كيلومتر، من جزيرتي جاوة وسومطرة في إندونيسيا مروراً بجبال الهيمالايا وإيران والقوقاز وصولاً إلى الأناضول والبحر الأبيض المتوسط ثم ينتهي عند أطراف المحيط الأطلسي. ويشهد هذا الحزام نحو 17% من أقوى الزلازل على وجه الأرض، من بينها الزلازل الكارثية التي وقعت في باكستان عام 2005، والذي أودى بحياة ما يقارب 80 ألف شخص، وزلزال إندونيسيا المدمر في 2004 الذي تسبب بمقتل نحو 230 ألف إنسان مع ما رافقه من موجات تسونامي مدمرة.

يتركز خطر الزلازل في هذا الحزام على عدة بلدان، من بينها تركيا والهند وكازاخستان ودول تقع على ضفاف البحر الأبيض المتوسط في جنوب أوروبا، بالإضافة إلى عدد من دول الشرق الأوسط مثل سوريا ولبنان، وصولاً إلى بلدان شمال أفريقيا.

أما الحزام الثالث، فهو الحزام الأطلسي، ويتميز بأنه يقع في أعماق المحيط الأطلسي عند التقاء الصفائح القارية، بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان. ورغم أن أغلب الزلازل الواقعة فيه ذات قوة متوسطة أو ضعيفة، إلا أنه مسؤول عن حوالي 3% من الزلازل الكبيرة حول العالم. ومن أمثلته، الزلزال الذي ضرب آيسلندا وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.

تتجسد أهمية دراسة هذه الأحزمة والتعرف على المواقع الأكثر عرضة للزلازل في الحد من المخاطر وتقليل الخسائر البشرية والمادية، إذ أن فهم طبيعة تحرك الصفائح التكتونية يساعد المختصين على توقع الزلازل الكبرى والاستعداد لها بما توفره التكنولوجيا الحديثة من نظم للإنذار المبكر التي يمكنها أن تنقذ أرواح الكثيرين.