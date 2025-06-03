الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الهشة، أعلنت وزارة العمل بدء صرف منحة عيد الأضحى لعام 2025 بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن سلسلة المبادرات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

بأوامر من الرئيس السيسي.. الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه منحة لهذه الفئات قبل عيد الأضحى

أكدت الوزارة أن صرف المنحة سيبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025، لمنح المستحقين فرصة الاستفادة منها في تلبية احتياجات العيد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الحكومة لمد يد العون للفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت أو تغطية تأمينية.

تُمنح منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل، وتشمل الفئات التالية:

العاملون في قطاع البناء والتشييد

العمالة الموسمية واليومية

الباعة الجائلون

سائقو التكاتك والمركبات الخفيفة

أصحاب الحرف والمهن الحرة غير المؤمن عليهم

خطوات التسجيل للحصول على المنحة

للحصول على منحة عيد الأضحى، يجب على الراغبين اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب مكتب عمل تابع لوزارة العمل أو إحدى المديريات بالمحافظات

تقديم بطاقة الرقم القومي مع إثبات طبيعة العمل

ملء نموذج تسجيل العمالة غير المنتظمة

انتظار رسالة نصية تُفيد بإتمام التسجيل وضم البيانات إلى القاعدة الرسمية.

قائمة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

يُذكر أن وزارة العمل قررت هذا العام رفع قيمة منحة عيد الأضحى من 1000 إلى 1500 جنيه، تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة. كما يحصل المسجلون على منح أخرى خلال العام، من أبرزها منحة شهر رمضان ومنحة عيد الفطر ومنحة المولد النبوي الشريف ومنحة عيد العمال.