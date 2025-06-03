محافظة القاهرة تجهز 366 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:33 مساءً - شدد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك تحت إشراف قيادات المديرية وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع عمل غرفة عمليات من قيادات المديرية لمتابعة صلاة العيد والساحات المعتمدة.

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص 366 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.