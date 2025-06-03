الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المدارس المصرية الدولية والمدارس الرسمية الدولية (IPS)، تضمنت تعليمات واضحة متعلقة بفتح باب التحويلات بين المدارس. وأوضحت الوزارة في خطابها أن بعض مديري المدارس قاموا بتقديم طلبات رسمية لبدء إجراءات تحويل الطلاب للمدارس المصرية الرسمية الدولية، إلا أن الوزارة شددت على أن فتح باب التحويلات لهذه المدارس يخضع لضوابط محددة ولا يتم إلا بعد صدور إعلان رسمي من الإدارة العامة للمدارس الدولية التابعة للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.

وزارة التعليم تعلن فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية عبر الموقع الإلكتروني

وأفادت الوزارة بأن الإعلان عن بدء قبول طلبات التحويل يجب أن يصدر بشكل مركزي فقط من قبل الإدارة العامة للمدارس الدولية، وأكدت أنه لن يتم إعلان أي تفاصيل تتعلق بتنسيق القبول أو مواعيد التقديم إلا بعد مراجعة شاملة من جانب هذه الإدارة المختصة. كما أوضحت الوزارة أن المدارس ليست مخولة بالإعلان عن أي خطوات متعلقة بالتحويلات أو قبول الطلاب قبل ورود الموافقة النهائية من الإدارة العامة للمدارس الدولية، ويجب انتظار التوجيه الرسمي الذي سيتم إبلاغه إليها.

في السياق ذاته، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أهمية الالتزام بشكل دقيق بهذه التوجيهات، وذلك لضمان وجود إجراءات واضحة وموحدة تنظم عمليات التحويل وقبول الطلاب الجدد بالمدارس المصرية الرسمية الدولية. وجاء في الخطاب أن أي إعلان عن فتح باب التحويل أو نتيجة تنسيق القبول لا بد أن يتم بعدما تنتهي الإدارة العامة للمدارس الدولية من مراجعة كافة الإجراءات اللازمة وترسل الموافقة النهائية للمدارس، إلى جانب تحديد موعد الإعلان بشكل رسمي على موقع الوزارة الإلكتروني.

كما نبهت الوزارة جميع إدارات المدارس إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التسرع في نشر أي أخبار أو معلومات حول التحويلات أو الالتحاق، وذلك للحفاظ على الشفافية وحسن إدارة العملية التنظيمية وحتى لا يحدث بلبلة بين أولياء الأمور والطلاب. وطلبت الوزارة من مسؤولي المدارس انتظار التعليمات النهائية من الجهة المختصة، وعدم اتخاذ أي إجراءات بشكل منفرد من طرف إدارة المدرسة، مشددة على أن جميع المدارس المصرية الدولية والرسمية الدولية معنية بضرورة اتباع هذا النظام حفاظًا على مصالح الطلاب ومن أجل تحقيق المساواة والعدالة في إجراءات التحويل.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تنظيم وضبط آليات التحويل بين المدارس الرسمية الدولية، وذلك استجابة لكثرة الطلبات والرغبة المتزايدة من قبل أولياء الأمور في الحاق أبنائهم بهذه المدارس. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى وضع نظام موحد يضمن الشفافية ومراعاة كافة القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى منح الفرصة للجميع في التقديم بصورة عادلة وفقًا للضوابط المحددة والمعتمدة من السلطة المختصة.

واختتمت الوزارة خطابها بتأكيدها على أن أي مخالفات في الإعلان عن التحويلات أو البدء في تنفيذها قبل الحصول على الموافقة الرسمية ستعرض المدرسة للمساءلة، وأنه سيتم مراقبة مدى التزام المدارس بالتعليمات بشكل دقيق، مع ضرورة توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التحويل فقط إلى الإدارة العامة للمدارس الدولية عبر القنوات الرسمية المحددة لهذا الغرض.