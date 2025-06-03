حملات على الطرق والمحاور للكشف عن سائقي المركبات وحافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:37 مساءً - فى إطار إتخاذ أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات وحافلات المدارس على الطرق والمحاور الرئيسية..فقد إضطلعت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مُكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق مدريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية ، الغربية ، الدقهلية ، الشرقية ، بنى سويف ، قنا ، أسوان ، الأقصر) للكشف عن سائقى المركبات وحافلات المدارس متعاطى المواد المخدرة.. وأسفرت جهود تلك الحملات عن فحص (عدد 121حالة " تبين إيجابية عدد 15منهم، وسلبية باقى عينات السائقين").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات حفاظاً على أمن وسلامة مرتادى الطرق.