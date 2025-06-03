ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وبحوزته (صور ضوئية لجوازات سفر وعقود عمل وتأشيرة لبعض الدول – هاتف محمول وجهاز كمبيوتر "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه)..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.