ضبط عامل بالقاهرة لقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:37 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل "له معلومات جنائية") بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه الكائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وضبط المذكور حال قيامه بأعمال الحفر، وعُثر على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 10 متر- الأدوات المستخدمة فى الحفر) .. وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.