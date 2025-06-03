الرياض - كتبت رنا صلاح - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، متمنياً له دوام العافية والتوفيق في القيام برسالته السامية والعظيمة. وأعرب مدبولي في برقيته عن تمنياته الخالصة بأن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الإمام الأكبر بالخير والصحة، وأن يمنّ عليه بموفور النجاح في خدمة قضايا الأمة والتصدي لتحديات العصر، مؤكداً على ما يحمله شخص الإمام من مكانة رفيعة في قلوب المصريين والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى

وأكد رئيس الوزراء أن عيد الأضحى يمثل مناسبة عظيمة تتجدد فيها المعاني الجميلة لوحدة الصف ونشر روح التسامح والتراحم بين الناس، داعياً الله أن يجعلها فرصة لتعزيز المحبة والتكاتف بين أبناء الأمة العربية والإسلامية. كما شدد على أهمية الدور الذي يؤديه الأزهر الشريف عبر تاريخه الطويل في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وبث المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، معبراً عن فخره بما وصلت إليه هذه المؤسسة العريقة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وتقدم مدبولي في رسالته بالدعوات الصادقة أن يظل الأزهر منارة للعلم والنور، مشيداً بجهود الإمام الأكبر في حماية العقيدة والدفاع عن جوهر الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تحاول النيل من صورة الدين وتعزيز روح الإخاء بين الشعوب. ولفت إلى أن رسائل الأزهر المعتدلة والمستنيرة تساهم بشكل فاعل في محاربة التطرف والعنف، وكذلك في إحلال السلام وترسيخ قيم العدالة والمساواة في المجتمعات كافة.

وفي سياق تهنئته، استحضر رئيس مجلس الوزراء الجهود الوطنية المشتركة في البناء والتنمية، متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يعم الخير والبركة مصر والأمة كلها في هذه الأيام الطيبة، وأن يجمع شمل أبنائها على كلمة واحدة لما فيه رفعتها وتقدمها. وأكد مدبولي أن مصر بقيادتها الحكيمة وعلمائها الأجلاء لن تدخر جهداً لتحقيق طموحات شعبها في الرقي والازدهار، سائلاً الله أن ينعم على البلاد بالمزيد من الاستقرار والنجاح في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

كما وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى جميع أبناء الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، آملاً أن يحمل هذا العيد لهم السعادة والتفاؤل، وأن يكون دافعاً لمزيد من التلاحم والعمل في سبيل مستقبل أفضل. واختتم رسالته بالدعاء إلى الله تعالى أن تدوم على الأمة العربية والإسلامية أعيادها ومناسباتها بالمحبة والوئام، وأن يحقق على يد أبنائها أرفع الإنجازات، سائلاً المولى أن يحقق للشعب المصري كل ما يتمناه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل التكاتف والوحدة.