الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحذيرا إلى المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد إلى موجة حارة جديدة، ترتفع فيها درجات الحرارة، خاصة في يومي وقفة عرفات التي تحل يوم الخميس المقبل الموافق الـ 5 من يونيو وعيد الأضحى الموافق الجمعة الـ 6 من الشهر الجاري.

الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة وتكشف عن موعد موجة حارة تضرب البلاد

وحذرت الأرصاد، المواطنين من ارتفاع جديد في قيم درجات الحرارة، اعتبارا من يوم الخميس القادم الذي يوافق وقفة عرفات، بشكل تدريجي بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية، حيث يتوقع أن تبدأ موجة حارة وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 27 إلى 29 درجة، والقاهرة الكبرى من 35 إلى 36، وجنوب الصعيد من 40 إلى 42.

طقس الساعات المقبلة

وحسب الأرصاد، يتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس ربيعي، مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتتوقع الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من الخميس المقبل، وحسب بيان الهيئة فيتوقع أن تكون على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية. السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية. شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الخميس المقبل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية. السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية. شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل «عيد الأضحى»