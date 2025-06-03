الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البلاد ستشهد بدءًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في معظم المناطق، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة زيادة تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية نسبيًا عن المعدلات الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام.

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من الخميس بقيم تصل إلى 4 درجات

وتوضح الهيئة أن مستويات الحرارة ستتصاعد لتتراوح على السواحل الشمالية بين 27 و29 درجة مئوية، بينما ستسجل القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية، وتشهد مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا ملحوظًا حيث تتراوح الدرجات هناك بين 40 و42 درجة. وجاءت توقعات الهيئة حول الدرجات الكبرى والصغرى للفترة من الثلاثاء 3 يونيو وحتى الخميس 5 يونيو 2025، لتبرز تفاوتًا في درجات الحرارة بين مختلف المناطق.

ففي يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، من المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري حرارة عظمى تبلغ 31 درجة وصغرى 20 درجة، بينما تبلغ العظمى على السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18 درجة. أما شمال الصعيد، فتصل الحرارة العظمى إلى 32 درجة والصغرى 20 درجة، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد حرارة عظمى تقدر بـ36 درجة وصغرى 23 درجة.

أما يوم الأربعاء 4 يونيو، فترتفع الدرجات بشكل طفيف، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري 33 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى، وتكون الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19 درجة. وفي شمال الصعيد تسجل العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، أما جنوب الصعيد فيصل فيه مقياس الحرارة إلى 38 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى.

وتأتي ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس 5 يونيو، حيث تصل العظمى في القاهرة والوجه البحري إلى 35 درجة، والصغرى 22 درجة. وترتفع السواحل الشمالية إلى 27 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى. أما شمال الصعيد فيسجل 36 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، بينما يشهد جنوب الصعيد حرارة شديدة حيث تبلغ العظمى هناك 40 درجة والصغرى 24 درجة.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية اليوم الثلاثاء 3 يونيو، أشارت الهيئة إلى أنّ الطقس يميل للدفء نهارًا، ويكون حارًا أحيانًا بشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما تزداد شدة الحرارة بجنوب الصعيد. وبحلول المساء، يصبح الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق.

وتتوقع الهيئة أيضًا نشاطًا للرياح على غالبية المناطق قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خصوصًا في جنوب الصعيد. كما تشير إلى احتمالية ظهور شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصةً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وكذلك شمال الصعيد.

وتنصح الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية، والانتباه لاحتمالات نشاط الرياح المثيرة للأتربة، لا سيما في المناطق الجنوبية، كما توصي بارتداء ملابس مناسبة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خصوصًا مع توقع تصاعد الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.