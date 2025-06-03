الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الدواجن في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الـ 3 من شهر يونيو الجاري، حالة من الاستقرار في المزارع والأسواق، بعد التراجع الذي شهدته خلال الأيام الماضية، وسط توقعات أن تنخفض الأسعار مع دخول عيد الأضحى المبارك وقلة الطلب عليه.

هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

وتراجعت أسعار الفراخ في تعاملات اليوم الثلاثاء، حسب بورصة الدواجن، ووفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: سجلت في تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 74 جنيهًا في بورصة الدواجن، فيما تفاوت السعر للمستهلك بين 75 و85 جنيهًا حسب المنطقة والمحافظة.

سجلت في تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 74 جنيهًا في بورصة الدواجن، فيما تفاوت السعر للمستهلك بين 75 و85 جنيهًا حسب المنطقة والمحافظة. الفراخ البلدي: استقر سعرها في البورصة عند 120 جنيهًا، وسجل سعر البيع للمستهلك بين 120 و128 جنيهًا.

استقر سعرها في البورصة عند 120 جنيهًا، وسجل سعر البيع للمستهلك بين 120 و128 جنيهًا. الفراخ الساسو: سجل سعر الكيلو داخل البورصة نحو 79 جنيهًا، في حين تصل إلى المستهلك عند 89 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو داخل البورصة نحو 79 جنيهًا، في حين تصل إلى المستهلك عند 89 جنيهًا. الفراخ الأمهات: شهدت أسعار الفراخ الأمهات تراجعاً كبيراً، حيث سجل سعر الكيلو في البورصة 68 جنيهًا مقابل 78 جنيهًا في المحال التجارية.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت في تعاملات اليوم الثلاثاء، فجاء سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و25.5 جنيهًا للواحد، في الوقت الذي وصل فيه سعر الكتاكيت الساسو والساسو البيور بين 13 و14 جنيهًا، بينما سجلت الكتاكيت المشعرة أسعارًا تتراوح من 7.5 إلى 8 جنيهات، في حين بلغ سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 7 و7.5 جنيهًا

أسعار البيض اليوم

وحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، شهدت أسعار البيض في تعاملات اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار عند المستويات التالية:

البيض الأبيض: وصل سعر الكرتونة في المستهلك إلى 135 جنيه، في حين تكون في المزرعة بسعر 115 إلى 120 جنيه.

البيض الأحمر: سجلت في بورصة الدواجن نحو 120 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 135 جنيها وقد يختلف من منطقة إلى أخرى.

البيض البلدي: سجلت سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 140 جنيهًا في الأسواق، وتصل في المزارع لـ 125 جنيها.