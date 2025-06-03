أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، تحت إدارة اللواء مهندس محمود نافع، عن دراسة مقترح مقدم من إحدى الشركات المتخصصة. يهدف هذا المقترح إلى تحويل الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة إلى مصدر مستدام للطاقة، من خلال إنتاج غاز الميثان واستخدامه في توليد الكهرباء.

تحويل الحمأة في الإسكندرية .. خطوة نحو طاقة نظيفة ورؤية مصر 2030

تتسق هذه المبادرة مع استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة التشغيل ودعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تعطي أولوية كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء محمود نافع أن استخدام غاز الميثان الناتج عن معالجة الحمأة يعد بديلاً فعالاً للطاقة التقليدية، حيث يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في ما يتعلق بنقل الحمأة واستهلاك الكهرباء داخل المحطات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.

كما أوضح أن الشركة تهتم بشكل كبير بالحلول التقنية المبتكرة التي تُوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة. حاليًا، يخضع الاقتراح لدراسة تفصيلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ خطوات تنفيذية مدروسة بناءً على نتائج التقييم الفني والاقتصادي. ومن المحتمل أن يتضمن الاقتراح إنشاء هواضم حيوية في عدد من محطات المعالجة لاستغلال الحمأة بشكل آمن وفعال لإنتاج الطاقة، في خطوة تدعم خطط الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل البصمة الكربونية.