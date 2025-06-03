الرياض - كتبت رنا صلاح - قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بزيارة ميدانية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في معهد فؤاد الأول الديني الأزهري للبنين بمدينة أسيوط. وقد استقبله الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور جاد أحمد عبد الرحمن، ممثل قطاع المعاهد الأزهرية.

جولة تفقدية لمحافظ أسيوط في صميم امتحانات الثانوية الأزهرية

وركز المحافظ خلال الزيارة على التحقق من سير اللجان والامتثال للتعليمات الخاصة بالامتحانات، خصوصًا فيما يتعلق بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لضمان النزاهة والحيطة، إلى جانب التأكد من توافر أجواء تعليمية وصحية مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات هذا العام بلغ 7701 طالب وطالبة، موزعين على 23 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة. حيث تضم 12 لجنة مشتركة بين القسمين العلمي والأدبي، و11 لجنة خاصة بالقسم العلمي، والعدد الإجمالي لطلاب القسم العلمي بلغ 2063، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 5638 طالبًا وطالبة.

وأعرب بعض الطلاب عن عدم وجود أي مشكلات تخص اللجان أو الأوراق الامتحانية، معبرين عن ارتياحهم للتنظيم الجيد وانسيابية سير الامتحانات.