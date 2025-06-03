الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع مبادرة “حياة كريمة” في المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية. حاليًا، يتم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المبادرة في قرى مركزي إسنا وأرمنت.

محافظ الأقصر يراقب تقدم مشروعات «حياة كريمة» لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين البارزين، منهم أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير المساعد، والمهندس أحمد حسن، المسؤول عن متابعة المشاريع القومية بمجلس الوزراء.

ركز الاجتماع على مناقشة التفاصيل المتعلقة بمشاريع الصرف الصحي في القرى المستهدفة. تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات الرفع، وخطوط الطرد، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية. وتناول الاجتماع أيضًا تقريرًا تفصيليًا عن حالة كل قرية وخطط الصرف الصحي العامة لكل مركز من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال المتبقية من المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإزالة أي عوائق قد تواجه تنفيذ المشاريع، مع ضرورة تسريع معدلات تنفيذ الوصلات المنزلية المتبقية. كما أكد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ووضع خطة زيارات لمتابعة سير العمل في القرى.

حضر الاجتماع أيضًا اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالهيئة، إضافة إلى مهندسي دار الهندسة وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية.