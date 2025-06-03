الرياض - كتبت رنا صلاح - قام اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية غير متوقعة للمركز الصحي الحضري التابع لمديرية الصحة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار حرصه على تحسين المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

جولة لتحسين خدمات الرعاية الصحية في أسيوط قبل عيد الأضحى

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ لمتابعة كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير القطاع الطبي وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات البارزة في القطاع الصحي بأسيوط، ومن بينهم الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، بالإضافة إلى الدكتور محمد رسلان، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بوسط الصعيد.

تضمنت الجولة زيارة عدة أقسام حيوية بالمركز، حيث اطلع المحافظ على سير العمل في مكتب تسجيل المواليد، وقسم التطعيمات، ومبادرة “قلبك أمانة”، ومبادرات “100 مليون صحة”. كما تفقد معامل الأسنان، قسم الأمراض المتوطنة، المعمل الإكلينيكي، بالإضافة إلى قسمي صحة البيئة والتعقيم والصيدلية. وقد أعرب اللواء أبوالنصر عن تقديره لمستوى الخدمات المقدمة في هذه الأقسام، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية والالتزام بمعايير الجودة والنظافة، مما يعكس حرصهم على تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.

بعد الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع الصحي لمناقشة سبل تحسين كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة. وتطرق النقاش إلى كيفية الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، حيث تم الاتفاق على صيانة الأسرة والكراسي المتحركة غير المستعملة بالتعاون مع المركز الشامل للتأهيل بنين بمركز الفتح التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، بهدف إعادة توزيع هذه المستلزمات على الوحدات الصحية الأكثر احتياجًا.

كما تم مناقشة نقل عهدة القماش المتوفر بمخازن الصحة إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتقوم بتوزيعها على الجمعيات الأهلية، مما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مؤكدًا على أهمية التنسيق الفعال بين المديريات المختلفة لخدمة الصالح العام.

وفي ختام زيارته، أكد المحافظ على استمرارية الحملات المفاجئة لمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية في جميع مراكز المحافظة، مشدداً على أهمية هذه الحملات لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تزداد الحاجة إلى توافر خدمات طبية متكاملة وقادرة على التعامل مع أي طارئ.