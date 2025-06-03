شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات تسريب الامتحانات قيام البعض بتداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فور انطلاق لجان الامتحانات في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة سوهاج. إذ جرى نشر أسئلة مادتي الجبر والإحصاء إلى جانب دروس الدراسات الاجتماعية عبر هذه الصفحات، في انتهاك صارخ للوائح الامتحانات وسريتها. وقد أثار هذا التصرف استياءً واسعاً بين أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية، حيث يرون في مثل هذه الظواهر تهديدًا لنزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

عاجل .. التعليم يحقق في تداول أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية بعد رصد وقائع في عدة محافظات

من جانبها، أكدت المديريات التعليمية بمختلف المحافظات أنها تتابع عن كثب هذه الوقائع، وشددت على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية بحق كل من يثبت تورطه في عمليات نشر أو تداول الامتحانات بصورة غير مشروعة. وشددت المديريات كذلك على أهمية التصدي الصارم لمحاولات الغش، حفاظًا على مصداقية الامتحانات وعدالة تقييم الطلاب في مختلف المواد.

كما وجهت المديريات التعليمية تحذيرًا حاسمًا إلى جميع الطلاب، بضرورة الابتعاد التام عن اللجوء إلى أي وسائل غش أو حتى التفكير في الشروع به، لضمان أن تسير العملية الامتحانية وفق ضوابط العدالة وتكافؤ الفرص. وأوضحت الإدارات أن أي طالب يثبت عليه القيام بالغش أو محاولة ذلك سيتعرض لاستبعاد فوري من الامتحان، بما يعرضه لعقوبة الحرمان من أداء بقية المواد، طبقًا للوائح القانونية المعمول بها.

ويؤدي أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء الجمهورية في هذه الفترة، حيث تنعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بإجمالي درجات يبلغ 140 درجة تشمل مقررات: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، إضافة إلى الدراسات الاجتماعية. وتُحتسب الدرجة النهائية للطالب بجمع ما أحرزه في الفصلين الأول والثاني، ليصل المجموع الكلي للشهادة الإعدادية إلى 280 درجة عن العام الدراسي بالكامل. ويُعتبر هذا النظام أداة لضمان التقييم الموضوعي الشامل، إذ يعتمد على أداء الطالب في كل من الفصلين، وليس فقط في نهاية العام.

وفي ظل هذه الإجراءات، تبدي الجهات المعنية حرصًا بالغًا على تعزيز أجواء النزاهة والانضباط داخل اللجان، وتؤكد استمرار جهودها لمكافحة أي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، حفاظًا على مصالح الطلاب وسمعة المؤسسة التعليمية المصرية ككل. كما تشدد أيضاً على أهمية تعاون الأسر ووعي الطلاب بأهمية الأداء النزيه، والعمل على تحقيق النجاح بالاعتماد على الجهد والمثابرة. وتأتي هذه التأكيدات في ضوء تزايد التحديات المرتبطة بظاهرة التسريب والغش الإلكتروني، ما يحتم تضافر جهود الجميع لضمان أن تظل الامتحانات معياراً حقيقياً لمستوى التحصيل العلمي بين الطلاب في مختلف المحافظات.