الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشرت عبر منصات الغش الإلكتروني تسريبات لأسئلة اختبار مادة العلوم المخصص لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، وذلك بعد وقت قصير من انطلاق لجان الامتحان في المدارس. وقد بادرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باتخاذ إجراءات حازمة إزاء الواقعة، مؤكدةً أنها ستلاحق المتسببين في التقاط صور الامتحان ونشرها إلكترونيًا، كما ستطبِّق بحقهم جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها من أجل الحد من تلك الممارسات التي تهدد نزاهة الامتحانات.

عاجل .. التعليم يحقق في تداول أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

وأوضحت المديرية حرصها التام على استقرار منظومة الامتحانات وضمان سيرها بشكل منظم وعادل، مؤكدةً أنها لا تتهاون مع أي مخالفة تمس بسرية الأوراق أو تخل بنظام الامتحان. وشددت الجهات المعنية بالتعليم على أنه تم تعميم تعليمات صارمة على جميع رؤساء اللجان والمراقبين بخصوص منع إدخال أي وسائل اتصال سواء أكانت هواتف نقالة، أو أجهزة إلكترونية حديثة، أو حتى وسائل استقبال أو إرسال سلكية وغير سلكية، حرصًا على الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وسرية الأسئلة.

كما أشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم التشديد على جميع الطلاب وأعضاء اللجان بضرورة الالتزام الكامل بمنع حيازة أو استخدام أية أجهزة إلكترونية أثناء الحضور للامتحانات، باعتبار ذلك من المحظورات التي تعرض المخالفين للمساءلة القانونية والإجراءات التأديبية. جاء هذا في إطار الحرص على مواجهة أي محاولات لإفشاء أسئلة الامتحانات أو تهريبها خارج اللجان بطريقة أو بأخرى، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ويحول دون إتاحة ميزة غير عادلة لأي فئة.

وفي سياق متصل، حثت المديرية طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة على أهمية الابتعاد عن أية محاولات للغش أو حتى التفكير في الشروع بذلك، مؤكدة أن أية محاولة من هذا القبيل ستقابل بإجراءات عقابية صارمة، تصل إلى حد الحرمان من دخول الامتحان أو إلغاء النتيجة، طبقًا للضوابط المعمول بها. وأكدت الجهات الرسمية أن هذه الإجراءات لا تهدف سوى إلى صيانة مكانة الشهادة الإعدادية وضمان حصول كل طالب على مستحقه دون تمييز أو غش، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص داخل قاعات الاختبارات.

وفي الختام، جددت مديرية التربية والتعليم دعوتها لأولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة اللجوء إلى الغش الإلكتروني وما يترتب عليه من عواقب وخيمة قد تؤثر على مستقبلهم الدراسي، وكذلك التعاون مع المدارس والإبلاغ عن أي محاولة مشبوهة قد ترصد داخل اللجان أو عبر وسائل التواصل المختلفة. وأكدت أن مستقبل الطلاب مرهون بجهودهم والتزامهم بقيم النزاهة والاستحقاق، وأن الالتزام بالقوانين والضوابط هو الطريق الأوحد لبناء جيل واعٍ قادر على قيادة المجتمع نحو الأفضل.