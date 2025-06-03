وزارة التعليم: فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية على موقعها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:33 صباحاً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المدارس المصرية الدولية والرسمية الدولية lPS، موضحة أنه نظرا إلى الطلب المقدم من بعض مديري المدارس بشأن فتح باب التحويلات للمدارس المصرية - الرسمية الدولية، فإنه لا يتم فتح باب التحويلات إلى المدارس المذكورة إلا بعد الاعلان من قبل الإدارة العامة للمدارس الدولية التابعة للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، كما لايتم الإعلان عن تنسيق القبول بالمدارس إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للمدارس الرسمية الدولية وإخطار المدارس بموعد الاعلان على موقع الوزارة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الخطاب، على عدم الإعلان عن موعد فتح التحويلات ونتيجة تنسيق القبول للمدارس إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للمدارس الرسمية الدولية.