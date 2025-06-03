وزير الخارجية الإيرانى مغردا: الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:33 صباحاً - قال وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجي اليوم الثلاثاء، إن مستوى العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر، وصل إلى "مستوى غير مسبوق"، وفق تعبيره.

وكتب عراقجي في منشور له عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة، حيث مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين البلدين، غير مسبوق".وقال "إنني سعيد بتواجدي في القاهرة مرة أخرى. لقد كانت لدي لقاءات مهمة للغاية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي وزير الخارجية بدر عبد العاطي. بعد سنواتٍ طويلة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلةً جديدة. مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين البلدين، غير مسبوق.

وأضاف باعتبارهما قوتين فاعلتين في المنطقة، ومتمتعتين بثقافة وحضارة عريقة، تتحمل إيران ومصر مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

وأوضح أديت صلاتي المغرب والعشاء في مسجد سيدنا الحسين، وتناولت العشاء في مطعم نجيب محفوظ التقليدي في منطقة خان الخليلي التاريخية، برفقة عدد من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم ثلاثة من وزراء الخارجية السابقين: السيد عمرو موسى، نبيل فهمي، ومحمد العرابي. كانت مناقشاتنا مفيدة للغاية".



