نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والتعليم ترد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول صفحات الغش الإلكتروني عبر “التلبجرام” صورا من أسئلة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بعد مرور ساعة من انطلاق الامتحان.

وتزعم صفحات الغش الالكتروني، إنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان في رابع أيام امتحانات التيرم الثاني.

وفي ذات السياق، قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جاري التأكد من صحة الصور المتداولة، ومعرفة إذا كان هو نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا أم لا.

وأشارت المصادر، إلى أنه في حال التأكد من صحة الصور المتداولة سيتم الوصول إلي المتسبب في تصويرية وتداولة ومعاقبته بقانون الغش الإلكتروني.



وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالفترة الاولى، امتحان مادة العلوم، صباح اليوم، في رابع ايام امتحانات التيرم الثاني، ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وسط استعدادات مكثفة من المديريات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.



يؤدي الطلاب في محافظة القاهرة في الفترة الثانية امتحانات التربية الفنية وفي محافظة الجيزه تكنولوجيا المعلومات.