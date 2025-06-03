نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الجيزة تنفذ حملات للتوعية المائية بالأسواق ومحلات الجزارة قبل عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى، وذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن تلك الحملات، تأتي في إطار التعاون المثمر مع محافظة الجيزة، مستهدفةً محلات الجزارة والمواطنين بالشوارع والأسواق وربات البيوت بالمنازل.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، أنه تم تنفيذ الحملات بأسواق" الثلاثاء بأوسيم، الخميس بمنشأة القناطر، مستشفي الصدر وسيدي عمار بالعمرانية، سعد زغلول بالجيزة، العمارنة بحي الوراق "، ويستهدف فريق التوعية استكمال حملاته التوعوية بأسواق" الزهراء بحي العمرانية، إمبابة بحي إمبابة".

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى قيام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات للمواطنين تحمل العديد من رسائل التوعية المائية، بالإضافة إلى التعريف بقنوات التواصل مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والموقع الإلكتروني للشركة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وتجنب الإهدار، وضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى، ووضعها في أكياس وإلقاءها في المكان المخصص لها لمنع حدوث أضرار بيئية وصحية، مما يساعد في تعزيز قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين.

FB_IMG_1748933311945

FB_IMG_1748933373625

FB_IMG_1748933303021

FB_IMG_1748933305550

FB_IMG_1748933103400

FB_IMG_1748933107824

FB_IMG_1748933091896

FB_IMG_1748933096846

FB_IMG_1748933023931

FB_IMG_1748933030464