نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار: وصول جميع حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة بالسعودية بإجمالي 40،672 حاج سياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت، وزارة السياحة والآثار، عن وصول جميع حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، بإجمالي 40672 حاج سياحة مصري، وذلك عبر رحلات جوية وبرية تم تنظيمها بعناية وبدقة ووسط إجراءات مكثفة بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن موسم هذا العام شهد تسيير 421 رحلة طيران تقل نحو 33172 حاج سياحة من المستوى الاقتصادي والخمس نجوم، إلى جانب تسيير 180حافلة سياحية أقلّت 7500 حاج من حجاج السياحة البري، بما يعكس تنوع برامج الحج السياحي التي تميزه وتعمل على تلبية مختلف احتياجات المواطنين.

وأضافت أن لجان البعثة الميدانية التابعة للوزارة والموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تابعت على مدار الساعة وصول جميع حجاج السياحة بسلام، وقامت بالإشراف على عمليات التسكين وفق التعاقدات المعتمدة، لافتة إلى أن هذه اللجان تقوم بالتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات لضمان أعلى درجات الرضا والراحة لحجاج السياحة.

وأكدت على حرص الوزارة وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بوضع راحة الحجاج وسلامتهم على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن استمرار التنسيق المتواصل مع الجانب السعودي وكافة الجهات المعنية لضمان سلاسة أداء المناسك، وتقديم خدمات ترتقي إلى مستوى تطلعات حجاج السياحة.

وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات وزارة السياحة والآثار إلى تنظيم موسم حج مميز، يعكس الاحترافية والانضباط في التنفيذ، ويدعم مكانة الحج السياحي كأحد أنجح النماذج في تنظيم رحلات الحج للمواطنين.

جدير بالذكر أن آخر رحلات طيران الحج السياحي لهذا الموسم قد وصلت أول أمس الأراضي السعودية وكانت تقل عدد 116 حاج سياحة. وكانت قد وصلت آخر رحلات الحج السياحي البري للموسم، الأراضي السعودية يوم الخميس الماضي، وكانت تضم 8 أتوبيسات سياحية بها 313 حاج سياحة.

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