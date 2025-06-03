نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل اختبار مادة العلوم اطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالفترة الاولى، في رابع ايام امتحانات التيرم الثاني، ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وسط استعدادات مكثفة من المديريات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.



يؤدي الطلاب في محافظة القاهرة في الفترة الثانية امتحانات التربية الفنية وفي محافظة الجيزه تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت مديريتا التعليم بالقاهرة والجيزة الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وتعقيمها، والتشديد على توافر وسائل الراحة والتهوية داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير الملاحظين والإشراف الكامل على تأمين الأسئلة وتوزيعها في الوقت المحدد.

وتتابع غرف العمليات في المديريتين كافة الاستعدادات على مدار الساعة، لضمان عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، والتعامل السريع مع أي طارئ.

كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، والحفاظ على الانضباط داخل اللجان.

ومن المنتظر أن يبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحًا، وسط توقعات بأن تشمل ورقة الأسئلة جميع أجزاء المنهج، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

ويُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يواصلون أداء امتحانات نهاية العام خلال هذا الأسبوع، وسط اهتمام ومتابعة من أولياء الأمور والقيادات التعليمية لضمان مرور الامتحانات بسلام.