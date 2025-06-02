العين يقدم رامي ربيعة رسميًا على أغنية الأسطورة الفرنسية إديث بياف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 08:32 مساءً - أعلن نادي العين الإماراتي، مساء اليوم، تعاقده رسميًا مع المدافع المصري رامي ربيعة، قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم المقبل.

وجاء إعلان الصفقة عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب "الزعيم" الإماراتي باللاعب الدولي المصري، مشيدًا بخبرته الكبيرة ومشواره الطويل مع الأهلي والمنتخب الوطني.واستخدم نادي العين إحدى أغنيات أسطورة الغناء الفرنسي إديث بياف في تقديم المدافع الدولي المصري في تعبير عن جودته الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

ويُعد ربيعة، صاحب الـ31 عامًا، من أبرز المدافعين في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، حيث حقق العديد من الألقاب مع الأهلي، أبرزها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، ويمتاز بقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع والوسط الدفاعي.

وتأتي صفقة ربيعة في إطار استعدادات العين للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه بأسماء ذات خبرة قارية ودولية.

من المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للاندماج في البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.