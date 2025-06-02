نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشرفو بعثة حج الجمعيات الأهلية يتسلمون مخيمات منى وعرفات استعدادًا لتصعيد الحجاج الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، عن الانتهاء من استلام وتجهيز مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري منى وعرفات، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج يوم الأربعاء المقبل لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وأوضح عبد الموجود أن المشرفين تسلموا المواقع المخصصة للحجاج، وتم الانتهاء من تركيب الملصقات التعريفية على المخيمات لتسهيل وصول الحجاج إليها، إلى جانب استكمال التجهيزات اللوجستية من فرش، وتكييفات، ومراوح، وكافة المستلزمات الضرورية لضمان راحة الحجاج.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالبعثة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة خطة التصعيد، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد عبد الموجود حرص البعثة على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال أيام المشاعر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مشددًا على التزام جميع المشرفين بالتعليمات، وتقديم الدعم الكامل للحجاج طوال فترة أداء المناسك.

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