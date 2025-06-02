نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي": استلام 283 حافلة مطابقة للمواصفات الفنية لتصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية، في إطار الاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال تأدية المناسك.

وأكد الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن جميع الحافلات المستلمة من موديلات 2023 فأحدث، وتم إخضاعها لفحص فني دقيق من قبل اللجنة الفنية التابعة للبعثة، للتأكد من جاهزيتها والتزامها بأعلى معايير السلامة والجودة.

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم توفير حافلات احتياطية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى ورش صيانة متنقلة سترافق خطوط السير إلى المشاعر، لضمان سرعة التدخل في حال وقوع أي أعطال خلال رحلات التصعيد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية، بالتنسيق الكامل مع الجهات السعودية المعنية، ووفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة.

كما أوضح رئيس البعثة أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية من مختلف المستويات قد وصلوا بالفعل إلى مكة المكرمة قادمين من المدينة المنورة، استعدادًا لبدء التصعيد إلى عرفات في المواعيد المحددة.

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