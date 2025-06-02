نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث العلاقات الثانية مع وفد برلماني رفيع المستوى من الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدًا الثلاثاء الموافق 3 يونيو2025، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد برلماني هندي رفيع المستوى"، لبحث دفع العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين على كافة المستويات.

كما يستقبل وزير الخارجية، "أولوشيجون أدجادجي" وزير خارجية جمهورية بنين، لعقد جلسة مباحثات مطولة لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون في شتى المجالات، يعقبها مؤتمر صحفي موسع.