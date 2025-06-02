نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمقر بنك التجاري وفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمقر بنك التجاري وفا، وذلك ضمن خطة الوزارة لنقل فعاليات المعرض إلى مقار البنوك والمؤسسات لدعم الأسر المنتجة والمشروعات الحرفية.

شهد المعرض حضور عدد من مسؤولي البنك وقيادات قطاع المعارض بالوزارة، حيث تم افتتاحه في أجواء احتفالية تؤكد على أهمية دعم المنتجات المحلية وتمكين صغار المنتجين.

وأكد رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم وتنظيم المعارض، أن المعرض يأتي ثمرة تعاون مثمر بين الوزارة وبنك التجاري وفا، ويهدف إلى تعزيز التسويق المباشر لمنتجات الحرفيين، خاصة مع اقتراب الأعياد. وأضاف أن المعرض يضم مجموعة متميزة من المنتجات الغذائية والتوابل، والمشغولات الخشبية والديكورات المنزلية، التي تتميز بجودتها وأسعارها المناسبة.

وأوضح عباس أن المعرض يضم مشاركة 9 عارضين من مختلف المحافظات، ويعرض منتجات متنوعة تشمل المشغولات النحاسية ذات التصميمات الرفيعة، والمفروشات والمنسوجات اليدوية، إلى جانب الإكسسوارات المطعّمة بالأحجار الكريمة، ومنتجات أخميم التراثية، مشيرًا إلى أن المعروضات لاقت إقبالًا واسعًا من الزوار بفضل جودتها وتميّزها.

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