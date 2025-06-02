نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد وزيرة التضامن: جهود السعودية في تنظيم الحج مشرفة.. وبعثة الجمعيات الأهلية تعمل كخلية نحل لخدمة الحجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بالتنظيم المميز الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لموسم الحج هذا العام، معربًا عن تقدير الوزارة للتسهيلات الكبيرة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وخاصة الحجاج المصريين من بعثة الجمعيات الأهلية.

وأكد العقبي، في تصريحات صحفية، أن البعثة المصرية لمست مستوى عاليًا من الدقة في التنظيم والخدمات بالمدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى التنسيق الأمني والتكامل بين الجهات السعودية، وهو ما يعكس صورة مشرّفة لإدارة أكبر تجمع إسلامي سنوي.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تتابع على مدار الساعة آراء وردود أفعال الحجاج، والتي تعكس رضاهم عن مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس مكانة العاملين في العمل الأهلي في مصر، ويؤكد حرص الوزارة على تقديم أفضل رعاية لهم خلال أداء المناسك.

وكشف العقبي عن خطة تطوير شاملة لخدمات حج الجمعيات الأهلية تم وضعها منذ يوليو الماضي، عقب تولي الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم الاتفاق مع المؤسسة القومية لتيسير الحج على نموذج جديد لتحسين تجربة الحجاج.

وأشار إلى عدد من الإجراءات التي نُفذت هذا العام، من بينها: زيادة عدد المشرفين، خاصة من العناصر الجديدة لنقل الخبرات، التوسع في اختيار المشرفات، التنسيق مع وزارة الأوقاف لضم واعظات للبعثة، إلى جانب برامج تدريبية مكثفة للمشرفين، ودورات توعوية للحجاج.

وأضاف العقبي أن من أبرز ما تم تقديمه هذا العام هو عقد لقاءات مباشرة بين المشرفين والحجاج بالمحافظات قبل السفر، لتعزيز التواصل وشرح تفاصيل الرحلة، فضلًا عن استضافة الوزارة لبعض المجموعات بمقرها قبل السفر، ما ساعد في خلق رابط فعّال بين الطرفين.

كما نقل العقبي رسالة من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت فيها أن نجاح موسم الحج الحالي يجب أن يكون بداية لتوسيع التجربة، من خلال تنظيم رحلات عمرة على مدار العام بأسعار مناسبة، تتوج برحلة الحج الكبرى، مشددة على أهمية استمرار العمل داخل المؤسسة القومية لتيسير الحج لتحقيق هذا الهدف.

وفي ختام تصريحاته، وجّه العقبي رسالة للحجاج المصريين دعاهم فيها إلى الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية وبعثة حج الجمعيات حفاظًا على سلامتهم، خصوصًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

كما توجه بالشكر إلى الوفد الإعلامي المرافق للبعثة، وكافة الإعلاميين والصحفيين المصريين، على تغطيتهم المهنية ودورهم في إبراز الجهود المبذولة.

وختم العقبي بالدعاء قائلًا: "ندعو الله من أرض الحرمين أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يرزقها الأمن والاستقرار، وأن يكون يوم عرفة دعاءً جماعيًا من الحجاج المصريين لمصر وشعبها ودولتها".

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