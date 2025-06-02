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500 جنيه منحة استثنائية لمحامي المعاشات وأسر المتوفين بمناسبة عيد الأضحى

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500 جنيه منحة استثنائية لمحامي المعاشات وأسر المتوفين بمناسبة عيد الأضحى

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أحمد جودة - القاهرة -  

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للمحامين أصحاب المعاشات وأسر الزملاء المتوفين.

وأوضح القرار، الذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، أن المنحة تأتي في إطار دعم النقابة لأعضائها وتخفيفًا للأعباء المعيشية خلال مناسبة عيد الأضحى.

وأكد نقيب المحامين حرص النقابة على تقديم كافة سبل الدعم الاجتماعي والإنساني لأعضائها، موجّهًا التهنئة للمحامين وأسرهم بحلول العيد، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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