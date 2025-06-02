نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تم تسريب امتحان الجبر؟ تفاصيل تحقيقات التعليم في أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة أسيوط اليوم الإثنين انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بمشاركة أكثر من 80 ألف طالب وطالبة موزعين على 240 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، ورغم انطلاق الامتحانات في موعدها، أثارت أزمة تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية.

أنباء عن تسريب تدفع لتأجيل عاجل

في خطوة مفاجئة، قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، تأجيل امتحان الجبر والإحصاء الذي كان مقررًا في الفترة الأولى من اليوم، إلى يوم الأربعاء المقبل. القرار جاء بعد تداول واسع لأسئلة الامتحان عبر وسائل الغش الإلكتروني قبل بدء اللجان، ما استدعى تحركًا سريعًا من الجهات التعليمية لضمان نزاهة الامتحانات.

تدخل فوري من التربية والتعليم

كانت المديرية قد أصدرت قرارًا أوليًا بنقل امتحان الجبر والإحصاء إلى الفترة الثانية من نفس اليوم، إلا أن تطورات الموقف وانتشار التسريب دفعتها لإلغاء الامتحان تمامًا وتأجيله إلى موعد لاحق. يأتي هذا في إطار حرصها على إعداد نموذج امتحاني بديل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على إتمام جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات قبل يومها المحدد، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والأمن. ولفت إلى أهمية تهيئة الأجواء داخل اللجان بما يسمح للطلاب بالتركيز والهدوء أثناء تأدية الامتحانات.

وأوضح المحافظ أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول. وشدد على أهمية سرعة الاستجابة لأي بلاغ أو طارئ قد يؤثر على حسن سير الامتحانات.

تعليمات صارمة لضبط اللجان

وأكد محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية شددت على ضرورة التزام رؤساء اللجان بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية. كما تم التأكيد على توفير بيئة مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية والمقاعد، حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الراحة والانضباط.