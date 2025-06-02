نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل امتحان الجبر والإحصاء بأسيوط إلى يوم الأربعاء بعد تسريبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، تأجيل امتحان مادة الجبر والإحصاء المقرر لطلاب الشهادة الإعدادية، إلى يوم الأربعاء المقبل، بدلًا من عقده اليوم الإثنين كما كان محددًا ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، جاء القرار بعد تداول واسع لأنباء عن تسريب نموذج الامتحان قبل لحظات من بدء اللجنة، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الجهات التعليمية بالمحافظة لضمان النزاهة والشفافية.

تسريب الامتحان يدفع لتعديل الجدول

وكان من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الجبر والإحصاء في الفترة الأولى من اليوم، يليه امتحان التربية الفنية في الفترة الثانية، إلا أن أنباء مؤكدة عن تسرب نموذج الامتحان دفعت مديرية التعليم إلى إصدار قرار أولي بتأجيل امتحان الجبر إلى الفترة الثانية من نفس اليوم، ومع تصاعد الضغوط وتطور الموقف، تم اتخاذ قرار نهائي بتأجيل الامتحان إلى يوم الأربعاء المقبل، بهدف إعداد نسخة بديلة من الامتحان وضمان عدم تكرار ما حدث.

أكثر من 80 ألف طالب يؤدون الامتحانات

ويخوض أكثر من 80 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، موزعين على 240 لجنة امتحانية تغطي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. وقد بدأت صباح اليوم امتحانات مادتي الجبر والإحصاء (التي تم تأجيلها لاحقًا) والتربية الفنية، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، لضمان انضباط العملية الامتحانية وعدم حدوث أي تجاوزات أو حالات غش.

استعدادات مكثفة من المحافظة والمديرية

وأكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات قد تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم ومديريات الأمن والصحة. وأشار إلى حرص الأجهزة التنفيذية على تهيئة اللجان وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بأقصى درجات التركيز والهدوء.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، ترتبط مباشرة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد أي مشكلات أو بلاغات أثناء سير الامتحانات، وضمان التدخل السريع لحل أي أزمة قد تطرأ.

تعليمات صارمة لرؤساء اللجان

من جانبه، صرّح محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بأن المديرية شددت على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام الصارم بلوائح الامتحانات، وتوفير بيئة هادئة ومنظمة داخل اللجان. وأكد على التأكد من جاهزية جميع اللجان من حيث الإضاءة والتهوية المناسبة والمقاعد الكافية، بما يضمن راحة الطلاب وسلامة سير الامتحان.