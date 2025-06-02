نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يطلق مبادرة وجبات ساخنة لتلاميذ المناطق المحتاجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من منظمات المجتمع المدني، تستهدف توفير وجبات غذائية ساخنة لتلاميذ المدارس في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة ظاهرة التقزم وتحسين الحالة الصحية والتغذوية للطلاب.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الوجبات ستشمل عناصر غذائية متكاملة، من بينها الكفتة واللحم، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للنمو السليم ودعم الصحة العامة للطلاب.

وخلال المؤتمر، استعرض الوزير عددًا من الخطوات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تحديث المناهج الدراسية يتم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز جودة التعليم ويواكب المتغيرات العالمية.

وأشار وزير التعليم إلى استمرار تطبيق منهج "اكتشف" في الصفوف المبكرة، بالتوازي مع العمل على تطوير مناهج اللغة الإنجليزية من حيث المحتوى وطرق التدريس، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة لمعلمي المادة بما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.

وفي إطار التعاون الدولي، أعلن الوزير توقيع بروتوكول شراكة مع الجانب الياباني لتطوير منهج مادة الرياضيات على غرار النموذج الياباني المتقدم، مؤكدًا أن هذا التعاون لن يحمل الوزارة أعباء مالية إضافية.

كما أشار إلى الانتهاء من تعديل المحتوى العلمي لمواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي، بالتعاون مع شركات متخصصة في تصميم المناهج، بهدف رفع جودة المحتوى وتحقيق التكامل المعرفي والثقافي المطلوب.

وأكد وزير التعليم أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في المؤشرات الصحية والتعليمية، مشددًا على التزام الوزارة بمواصلة العمل لتوفير بيئة تعليمية عصرية وشاملة تستجيب لتحديات العصر ومتطلبات التنمية.