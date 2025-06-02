رسميًا.. انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز 8 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 06:32 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية لخوض 4 أو 5 جولات تُسهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهتين حاسمتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات الرابطة تطوير المسابقة وتحقيق الانضباط الفني والزمني، بما يخدم مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.