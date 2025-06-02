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بارطة الأندية : انطلاق الدوري الجديد 15 أغسطس وينتهي مايو 2026

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بارطة الأندية : انطلاق الدوري الجديد 15 أغسطس وينتهي مايو 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 04:29 مساءً - حدد مسئولو رابطة الأندية باتحاد الكرة  موعد انطلاق الدورى بالموسم الجديد، وتقرر أن يبدأ 15 أغسطس من العام الجارى، وينتهى مايو 2026.

 

ويعقد اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بحضور مجلس رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب ومسئولين من أندية الدوري الممتاز، قد بدأ ظهر اليوم وحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي ، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، كما حضر ممثلون لأندية بيراميدز والإسماعيلي وطلائع الجيش والمصري وزد والمقاولون ووادي دجلة والجونة والاتحاد السكندري وفاركو.ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها المواعيد النهائية لفتح القيد للأندية للموسم الجديد، لاسيما بعد فتح القيد الاستثنائى للأهلى أمس الأحد وحتى يوم 10 يونيو الجارى، كما يتطرق الاجتماع لتحديد عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، والأقرب هو استمرار نفس العدد فى الموسم المقبل.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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