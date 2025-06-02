وزير خارجية إيران: نثمن الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 04:29 مساءً - أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين طهران والقاهرة، مشددا على أن طهران والقاهرة تعملان على توسيع التشاور السياسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية فى القاهرة، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية": لا توجد أي عقبات أمام العلاقات المصرية الإيرانية.. واتفقنا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلي أن هناك تقدما كبيرا في العلاقات بين مصر وإيران أفضل من أي وقت مضى.

وتابع: "نثمن الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة.. ونطالب بوقف إطلاق نار عاجل وفوري ومستدام في غزة"، معربا عن أمله عن نجاح الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ويجب أن يؤدي اتفاق غزة إلى إدخال المساعدات للقطاع.