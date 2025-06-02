منذ قليل .. اتحاد الكرة يوافق رسميا على إلغاء الهبوط فى الدوري الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 03:32 مساءً - شهد اجتماع اتحاد الكرة مع رابطة الأندية ، موافقة الاتحاد على إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز والذي اعتمده مجلس الرابطة بالاتفاق مع الأندية في الاجتماع الأخير .

انطلق منذ قليل اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة بحضور مجلس رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب ومسئولين من أندية الدوري الممتاز، وحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، كما حضر ممثلون لأندية بيراميدز والإسماعيلي وطلائع الجيش والمصري وزد والمقاولون ووادي دجلة والجونة والاتحاد السكندري وفاركو.