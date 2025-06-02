فرحان باللقب .. رئيس بيراميدز يحضر اجتماع اتحاد الكرة والأندية حاملا كأس دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 03:32 مساءً - حضر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ، اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية مصطحباً معه كأس دوري أبطال أفريقيا، والتى توج بها بيراميدز أمس على حساب صن داونز.

ممدوح عيد مع كأس أفريقيا

انطلق منذ قليل اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة بحضور مجلس رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب ومسئولين من أندية الدوري الممتاز، وحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورؤساء وممثلى أندية الدورى الممتاز، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، كما حضر ممثلون لأندية بيراميدز والإسماعيلي وطلائع الجيش والمصري وزد والمقاولون ووادي دجلة والجونة والاتحاد السكندري وفاركو.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها المواعيد النهائية لفتح القيد للأندية للموسم الجديد، لاسيما بعد فتح القيد الاستثنائى للأهلى أمس الأحد وحتى يوم 10 يونيو الجارى، كما يتطرق الاجتماع لتحديد عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، والأقرب هو استمرار نفس العدد فى الموسم المقبل، كما ستتم مناقشة ملف الهبوط بعد استقرار رابطة الأندية على إلغاء الهبوط هذا الموسم.

وقام مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة بتسليم اتحاد الكرة التصور النهائي لشكل ونظام مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع مع رؤساء الأندية اليوم، الاثنين، لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد.

ويتضمن التصور شكل الدوري فى الموسم الجديد 2025-2026، ونظام الهبوط، بعدما قررت رابطة الأندية المصرية في اجتماعها الأخير إلغاء الهبوط فى الموسم الحالي 2024-2025، مع الإبقاء على نظام المسابقة كما هو.