وزير التعليم: توفير وجبات ساخنة للطلاب تحوي كفتة ولحمة بالمناطق الأكثر فقرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 03:32 مساءً - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن القيام بمبادرة مع وزارة الصحة والتصاميم ومنظمات المجتمع المدنى، تتضمن توفير وجبات ساخنة للطلاب فى بعض المناطق الأكثر فقرا، موضحا أن الوجبات بها كفتة ولحمة، فى إطار مبادرة التقزم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن منهج اكتشف موجود والوزارة تدرس تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب معلمى اللغة الإنجليزية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تفاصيل تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة و إن توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني لتطوير منهج مادة الرياضيات ليتواءم مع المنهج الياباني بدون إضافة أعباء مالية، وتعديل المحتوى العلمي لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي مع شركات متخصصة، ودون تحمل الوزارة أية أعباء مالية.