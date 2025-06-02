وزير التعليم: تعديل مناهج العربي والدراسات والدين والرياضيات لهذه الصفوف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 03:32 مساءً - كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تفاصيل تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي إن توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني لتطوير منهج مادة الرياضيات ليتواءم مع المنهج الياباني بدون إضافة أعباء مالية، وتعديل المحتوى العلمي لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي مع شركات متخصصة، ودون تحمل الوزارة أية أعباء مالية.

وتابع وزير التعليم، تم التفاوض مع الجانب الياباني لتحديث منهج العلوم والبرمجة، بالإضافة إلى التفاوض مع الجانب الكوري الجنوبى في منهج العلوم.

وأضاف، الوزير سيتم إعداد بوكليت يصدر مع كل كتاب مدرسى ليكون بديلا للكتب الخارجية به للتدريبات اللازمة والتقييمات الأسبوعية لتيسير العملية التعليمية على الطالب والمعلم لتخفيف الاعباء المادية على الاسرة المصرية.