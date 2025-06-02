نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الإعدادية بلجنة بالجيزة بسبب أعمال شغب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الانضباط "خط أحمر"، وأنها لن تتهاون مع أي محاولات للعبث بسير العملية الامتحانية أو المساس بمستقبل الطلاب، وذلك في أعقاب رصد واقعة إخلال بالنظام داخل إحدى لجان الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاهد داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل الإعدادية، يتضمن سلوكيات تخلّ بالقواعد المنظمة للامتحانات وتمثل خروجا صريحا على التعليمات الوزارية.

وبناء على تعليمات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قررت المديرية اتخاذ إجراءات حاسمة حيال الواقعة، شملت:

حرمان أربعة طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية داخل لجنة المدرسة المذكورة، بعد تورطهم في أعمال شغب أخلت بالانضباط وأثّرت سلبًا على سير الامتحانات، وذلك تطبيقًا للوائح والانضباط الوزاري.

استبعاد المراقب الأول للجنة، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لما وُصف بالتقصير الجسيم في أداء مهامه الرقابية داخل اللجنة.

وشددت المديرية في بيانها على أن ما حدث لن يمر دون محاسبة، مؤكدة أن أي تهاون أو تستر على الفوضى داخل اللجان الامتحانية سيقابل بإجراءات رادعة حفاظًا على نزاهة الامتحانات وهيبة المؤسسة التعليمية.