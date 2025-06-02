نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يكشف تفاصيل وضع الأسئلة وموعد النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام من لجان مختصه وليس من بنك الأسئلة كما حدث الأعوام الماضية.

وشدد عبدالحكم، أنه تم مراجعة الأسئلة قبل كتابتها وبعد طباعتها.

وكشف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن التصحيح سيتم بشكل جيد وهناك مدة محدده له على أن تكون إعلان النتيجة، أخر أسبوع في شهر يوليو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.