أخبار مصرية

وزير التعليم: 19 مدرسة جدد بالمدارس اليابانية بالعام الدراسي الجديد

0 نشر
0 تبليغ

وزير التعليم: 19 مدرسة جدد بالمدارس اليابانية بالعام الدراسي الجديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: 19 مدرسة جدد بالمدارس اليابانية بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك 19 مدرسة يابانية جدد بدءا من العام الدراسي المقبل، منهم مدرسة بمنطقة القصر العيني.

وأكد الوزير أن معلمين المدارس اليابانية بيتم تدريبهم من الجانب الياباني ومجهزة بشكل تام، موكدا أن هناك إشراف مستمر من الجانب الياباني.

وأشار إلى أن هناك تطوير منهج الرياضات مع الجانب الياباني.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق  امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا