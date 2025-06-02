نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: 19 مدرسة جدد بالمدارس اليابانية بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك 19 مدرسة يابانية جدد بدءا من العام الدراسي المقبل، منهم مدرسة بمنطقة القصر العيني.

وأكد الوزير أن معلمين المدارس اليابانية بيتم تدريبهم من الجانب الياباني ومجهزة بشكل تام، موكدا أن هناك إشراف مستمر من الجانب الياباني.

وأشار إلى أن هناك تطوير منهج الرياضات مع الجانب الياباني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقدة وزير التربية والتعليم عن إعلان تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو 2025/.