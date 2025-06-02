نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني: تشديد مصري على وقف التصعيد ومفاوضات واشنطن - طهران محور النقاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير الإيراني نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وهو ما ثمّنه الرئيس، مؤكدًا حرص الجانبين على مواصلة المسار القائم لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين.

وتناول اللقاء التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على رفض مصر التام لتوسيع رقعة الصراع، محذرًا من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار شعوب ودول المنطقة. كما شدد على أهمية وقف التصعيد الحالي، مشيرًا إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كمسار دبلوماسي يجب دعمه.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التشديد على أهمية عودة الملاحة الدولية إلى طبيعتها في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لما لذلك من أثر مباشر على الأمن الاقتصادي الإقليمي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقدير بلاده للدور المصري في حفظ الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرص طهران على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة.