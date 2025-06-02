ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وبحوزته (جوازات سفر – صور ضوئية لتأشيرات لإحدى الدول – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه)..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.