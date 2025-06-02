ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بفتاتان بالقليوبية مما أدى لوفاة إحداهما

فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بإستقبالها (شقيقتان – مقيمتان بدائرة القسم) "إحداهما متوفاة متأثرة بإصابتها بنزيف بالمخ والأخرى مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث سير بسيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة