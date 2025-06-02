ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بفتاتان بالقليوبية مما أدى لوفاة إحداهما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 02:30 مساءً -
فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بإستقبالها (شقيقتان – مقيمتان بدائرة القسم) "إحداهما متوفاة متأثرة بإصابتها بنزيف بالمخ والأخرى مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث سير بسيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .