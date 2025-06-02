أخبار مصرية

ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بفتاتان بالقليوبية مما أدى لوفاة إحداهما

0 نشر
0 تبليغ

ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بفتاتان بالقليوبية مما أدى لوفاة إحداهما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 02:30 مساءً -   

فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بإستقبالها (شقيقتان – مقيمتان بدائرة القسم) "إحداهما متوفاة متأثرة بإصابتها بنزيف بالمخ والأخرى مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث سير بسيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا