تكثيف الحملات الأمنية على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يونيو 2025 02:30 مساءً - فى إطار إتخاذ أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات وحافلات المدارس على الطرق والمحاور الرئيسية، إضطلعت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مُكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق مدريات أمن (القاهرة، القليوبية الإسكندرية، الغربية، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر)، للكشف عن السائقين المركبات وحافلات المدارس المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن فحص (عدد 122حالة "تبين إيجابية عدد 11 منهم، وسلبية باقى عينات السائقين").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات حفاظاً على أمن وسلامة مرتادى الطرق.